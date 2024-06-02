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Новая схема движения морских судов снизит выбросы в атмосферу

Инициатива "Blue Visby" способна снизить количество вредных выбросов в атмосферу

2:13
Наука

Инициатива под названием "Blue Visby" собрала достаточно информации, включая практические исследования, чтобы готовиться к внедрению. Этого не случится по многим причинам, однако сама концепция заслуживает внимания.

Инициатива "Blue Visby" способна снизить количество вредных выбросов в атмосферу
Фото: flickr.com by Maersk Line is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Основная идея заключается в изменении условий движения торговых судов с целью сокращения расхода топлива и минимизации вреда для окружающей среды.

Нынешняя схема движения судов на многих маршрутах является устаревшей, уходит свои корни в эпоху парусного флота. Суть ее заключается в том, чтобы судно достигало максимальной скорости между портами и затем ожидало разгрузки. Это приводит к дополнительным расходам топлива на ускорение и бесполезному расходованию горючего в ожидании доступа к портовым услугам. Новая концепция предполагает движение торговых судов на низких скоростях с экономией топлива на всех этапах пути.

Команда "Голубой Висбю" провела исследование, в рамках которого были изучены 3651 судно типа Panamax, совершивших 20 580 рейсов в 2022 году. При использовании нового метода движения выбросы бы уменьшились в среднем на 23,2%. Другое исследование, проведенное NAPA, анализировало 150 000 рейсов 13 000 торговых судов в 2019 году. Уменьшение скорости кораблей всего на 1 узел дало бы сокращение выбросов на 16%.

Проблемы внедрения данной системы очевидны — никто не хочет терять прибыль и адаптироваться к новым графикам движения, предложенным неизвестной организацией. Возражения в защиту окружающей среды здесь играют незначительную роль. Кроме того, помимо огромных танкеров и контейнеровозов, в мире действует множество небольших судов, которые также оказывают давление на портовые инфраструктуры. Учитывать и в дальнейшем корректировать всемирное морское движение или хотя бы на одном крупном порту — это задача чрезвычайной сложности.

 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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