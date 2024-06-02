Boeing намерена отправить аварийную капсулу на МКС

В Boeing намерены запустить космическую капсулу несомтря на утечку газа

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

По оценке экспертов из НАСА, после серии неудач космическая капсула Boeing Starliner стала непригодной. Открытая в мае утечка гелия в ее корпусе стала последней каплей, из-за чего пришлось отложить запуск первого пилотируемого полёта на Международную космическую станцию.

Фото: commons.wikimedia.org by Jeremy Elson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Тем не менее, на пресс-конференции Boeing и НАСА заявили, что запуск все же состоится, несмотря на выявленную утечку. Это произошло после ряда недавних скандалов в компании Boeing, связанных с техническим состоянием ее самолетов. НАСА выразило поддержку своим партнерам. Стив Стич, один из руководителей программы, заявил, что коллектив сможет справиться с конкретной утечкой, даже если она увеличится в 100 раз.

Последний запуск Starliner произошел 6 мая, но был отменен в момент посадки экипажа на корабль из-за дефекта кислородного клапана на ракете Atlas V. Вскоре после этого была обнаружена утечка гелия на одном из 28 маневровых двигателей Starliner.

Одной из причин сохранить текущую ситуацию является сложность замены дефектного уплотнения, что потребует полной разборки данной системы на заводе с последующим тестированием. По-видимому, такой вид экономии является результатом сокращения расходов компании Boeing, что в свою очередь привело к ряду авиационных происшествий.