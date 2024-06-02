Китай назвал провалом выстрел из рельсотрона на 6000 км

После неудачи проекта по разработке рельсотрона в Соединенных Штатах казалось, что интерес к данной категории оружия должен постепенно угаснуть по всему миру.
Напомним, три года назад ВМС США, для которых данный проект предназначался, прекратили дальнейшие исследования по ряду причин, включая бюджетные ограничения, трудности с интеграцией орудия на судах ВМС, быстрый износ ствола после всего 12-24 выстрелов и недостаточную мощность существующих источников питания.
Однако неудача ВМС США стала вызовом для их китайских коллег. По информации издания "Южное утро в Китае", в ходе тестирования снаряда, запущенного китайским рельсотроном, была достигнута скорость в 5 махов (6172 км/ч). Тем не менее, даже такой впечатляющий результат был признан неудовлетворительным китайскими экспертами, поскольку "снаряд не соблюдал заданную траекторию, а его максимальная дальность и высота полета не соответствовали расчетам". Возникшие проблемы связаны с слишком быстрым вращением снаряда на начальном этапе полета, что привело к отклонению от заданной траектории. Кроме того, не удалось достичь запланированной скорости в 7 махов (8642 км/ч).
Далее сообщается, что для устранения технических проблем с рельсотроном китайские ученые намерены использовать искусственный интеллект.
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