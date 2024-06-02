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Китай назвал провалом выстрел из рельсотрона на 6000 км

Оглушительный результат выстрела из рельсатрона в КНР посчитали провалом

1:34
Наука

После неудачи проекта по разработке рельсотрона в Соединенных Штатах казалось, что интерес к данной категории оружия должен постепенно угаснуть по всему миру.

Оглушительный результат выстрела из рельсатрона в КНР посчитали провалом
Фото: www.flickr.com by Tomas Roggero is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Напомним, три года назад ВМС США, для которых данный проект предназначался, прекратили дальнейшие исследования по ряду причин, включая бюджетные ограничения, трудности с интеграцией орудия на судах ВМС, быстрый износ ствола после всего 12-24 выстрелов и недостаточную мощность существующих источников питания.

Однако неудача ВМС США стала вызовом для их китайских коллег. По информации издания "Южное утро в Китае", в ходе тестирования снаряда, запущенного китайским рельсотроном, была достигнута скорость в 5 махов (6172 км/ч). Тем не менее, даже такой впечатляющий результат был признан неудовлетворительным китайскими экспертами, поскольку "снаряд не соблюдал заданную траекторию, а его максимальная дальность и высота полета не соответствовали расчетам". Возникшие проблемы связаны с слишком быстрым вращением снаряда на начальном этапе полета, что привело к отклонению от заданной траектории. Кроме того, не удалось достичь запланированной скорости в 7 махов (8642 км/ч).

Далее сообщается, что для устранения технических проблем с рельсотроном китайские ученые намерены использовать искусственный интеллект.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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