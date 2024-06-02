В КНР создали чат-бота Си Цзиньпиня

В Китае создали чат-бота с личностью Си Цзиньпиня

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно информации, опубликованной в The Financial Times, внутренней сети Администрации управления киберпространством Китая стартовала деятельность нового робота-чата, который копирует индивидуальность настоящего лидера страны — Си Цзиньпина.

Фото: flickr.com by Tomas Roggero from Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Этот искусственный интеллект пройдет обучение на ряде произведений, авторство которых принадлежит Си, а также на различных официальных записях, изданиях и высказываниях. В некоторой степени он эмулирует личность Си, с которой возможно обсудить ключевые вопросы, касающиеся современного Китая.

Эта версия искусственного интеллекта не предназначена для широкого использования — по меньшей мере, в настоящем формате. Существует вероятность, что на основе данного робота-чата будут разработаны специализированные приложения. Например, приложение для новостных комментаторов, которое будет предоставлять анализ различных событий, не затрагивая реального главу государства. Или специальную версию для младших возрастов, с целью объяснения детям политики партии на понятных примерах.

IT-сфера Китая сталкивается с двумя значительными проблемами при разработке нейросетей и роботов-чатов.

Во-первых, им запрещено использовать западные разработки вроде ChatGPT и Google Gemini из-за цензурных требований. Китайские власти опасаются возможности деформации важной информации при применении алгоритмов этих платформ. Во-вторых, западные модели искусственного интеллекта ориентированы на использование английского языка, что затрудняет их обучение в контексте китайских пользователей. Поэтому в Китае необходимы собственные разработки роботов-чатов.