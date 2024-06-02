В КНР создали чат-бота Си Цзиньпиня

Согласно информации, опубликованной в The Financial Times, внутренней сети Администрации управления киберпространством Китая стартовала деятельность нового робота-чата, который копирует индивидуальность настоящего лидера страны — Си Цзиньпина.
Этот искусственный интеллект пройдет обучение на ряде произведений, авторство которых принадлежит Си, а также на различных официальных записях, изданиях и высказываниях. В некоторой степени он эмулирует личность Си, с которой возможно обсудить ключевые вопросы, касающиеся современного Китая.
Эта версия искусственного интеллекта не предназначена для широкого использования — по меньшей мере, в настоящем формате. Существует вероятность, что на основе данного робота-чата будут разработаны специализированные приложения. Например, приложение для новостных комментаторов, которое будет предоставлять анализ различных событий, не затрагивая реального главу государства. Или специальную версию для младших возрастов, с целью объяснения детям политики партии на понятных примерах.
IT-сфера Китая сталкивается с двумя значительными проблемами при разработке нейросетей и роботов-чатов.
Во-первых, им запрещено использовать западные разработки вроде ChatGPT и Google Gemini из-за цензурных требований. Китайские власти опасаются возможности деформации важной информации при применении алгоритмов этих платформ. Во-вторых, западные модели искусственного интеллекта ориентированы на использование английского языка, что затрудняет их обучение в контексте китайских пользователей. Поэтому в Китае необходимы собственные разработки роботов-чатов.
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