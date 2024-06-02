В России создали инновационный способ испытания двигателей

Специалисты из состава производственного комплекса "Салют", входящего в Объединенную двигателестроительную корпорацию, описали создание программного обеспечения, которое позволит заменить физические испытания авиационных двигателей на математическое моделирование.
Более конкретно, это программное обеспечение, которое уже протестировано и используется разработчиками двигателей, поможет обнаруживать и устранять автоколебания лопаток в компрессорах авиационных газотурбинных двигателей еще на стадии их проектирования.
Представители компании "Салют" подчеркнули, что благодаря данному программному продукту впервые в российской авиационной индустрии корректировки будут осуществляться исключительно с помощью математического моделирования, в то время как ранее это требовало проведения ряда физических испытаний.
Отметим, что в ОДК все более широко внедряются передовые цифровые технологии, которые позволяют сократить объемы необходимых физических испытаний и ускорить процесс сертификации авиационных двигателей.
Например, эти технологии значительно облегчают работу инженеров над разработкой двигателя ПД-8 для варианта Sukhoi Superjet 100 с заменой импортных компонентов, а также возможно — для двигателя Ил-112В.
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