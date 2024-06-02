Microsoft официально объявила о слежке за пользователями

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ИИ от Microsoft будет шпионить за пользователем компьютера

2:06
Наука

Гендиректор Microsoft, Сатья Наделла, объявил о запуске инновационного инструмента под названием "Recall AI". Этот особый агент искусственного интеллекта предназначен для автоматического наблюдения за пользователями операционной системы Window.. Разумеется, это делается исключительно в их интересах.

ИИ от Microsoft будет шпионить за пользователем компьютера
Фото: Flickr by Ajay Suresh is licensed under CC BY 2.0

Recall представляет собой сочетание системы мониторинга и поиска. Данный искусственный интеллект внимательно анализирует действия пользователей и способен осуществлять индивидуализированный поиск по сохраненным данным. По словам разработчиков, Recall не взаимодействует с обычными типами файлов, а вместо этого регулярно создает снимки экрана и изучает активность запускаемых приложений. Благодаря этому ИИ собирает метаданные об активности пользователя, которые можно использовать для визуализации его последних действий.

Подобные возможности ранее пытались внедрить в Cortana уже десять лет назад, однако концепция потерпела фиаско. Людям обычно не нравится, когда их действия контролируют, также это требует дополнительных системных ресурсов. Например, только сохранение истории в Recall занимает приблизительно 25 гигабайт каждые три месяца, и само приложение по умолчанию требует 256 гигабайт жесткого диска для своей работы. Корпорация утверждает, что все конфиденциальные данные хранятся строго на локальном компьютере, где пользователь работает, однако кому можно абсолютно доверять в сфере IT-технологий в XXI веке?

Вероятно, нововведение не получит широкого распространения, так как для его реализации требуется система Copilot+ с особым "нейронным процессором". Это новое поколение компьютеров, базирующихся на чипах Qualcomm Snapdragon X Elite, изначально созданных для сбора данных о пользователях. На данный момент сложно предсказать востребованность и эффективность таких устройств.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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