Ученые перечислили биомаркеры крови, сигнализирующие о долголетии

Исследователи из Института профилактических исследований и эпидемиологии имени Лейбница выявили, что высокие уровни "хорошего" холестерина, гормона адипонектина и инсулиноподобного фактора роста в крови, а также низкий уровень триглицеридов, являются признаками долгожительства и здорового старения. Эти выводы были опубликованы в журнале Age and Aging.
В исследовании приняли участие 2500 человек в возрасте от 34 до 65 лет. На первом этапе участники прошли антропометрические измерения и предоставили информацию о своем образе жизни и питании. У 2296 добровольцев также взяли образцы крови для анализа. Затем ученые наблюдали за участниками в течение нескольких лет, обновляя информацию о новых хронических заболеваниях каждые два-три года.
По окончании периода наблюдения было установлено, что у тех, у кого сохранялись высокие уровни "хорошего" холестерина (липопротеидов высокой плотности), адипонектина и инсулиноподобного фактора роста, а также низкий уровень триглицеридов (простых жиров), вероятность прожить долгую жизнь без хронических заболеваний была выше.
Ученые подчеркнули, что именно сочетание этих биомаркеров, а не их отдельные значения, указывает на долголетие и хорошее здоровье. Они также отметили, что поддержание здорового веса, отказ от курения и сбалансированное питание способствуют сохранению здоровья в пожилом возрасте.
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