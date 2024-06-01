Стало известно, в каких случаях застенчивость говорит о проблемах с психикой

Патологическая застенчивость, которая отрицательно влияет на множество аспектов жизни человека, может быть признаком социального тревожного расстройства. Об этом изданию The Conversation сообщили клинические психологи Кайла Стил и Джилл Ньюби из Университета Нового Южного Уэльса.
Специалисты отметили, что обычная застенчивость и социальная тревожность имеют много общего. Люди с обоими состояниями склонны избегать стрессовых ситуаций, стремятся угодить другим, чтобы уменьшить своё беспокойство, и стараются мысленно дистанцироваться от происходящего.
Кроме того, как застенчивые люди, так и те, кто страдает социальной тревожностью, часто сообщают о схожих физических симптомах стресса. Это может включать потливость, покраснение лица, дрожь, учащённое сердцебиение и дыхание.
По словам психологов, социальное тревожное расстройство характеризуется постоянным беспокойством по поводу возможных общественных взаимодействий, которое продолжается более шести месяцев и негативно сказывается на всех аспектах жизни человека.
При этом застенчивость не всегда приводит к развитию этого психического расстройства. Чаще всего застенчивые люди могут вести полноценную и осмысленную жизнь, чувствуя себя комфортно в кругу близких или на работе.
В то время как люди с социальной тревожностью могут испытывать страх перед любыми социальными взаимодействиями.
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