Стало известно, в каких случаях застенчивость говорит о проблемах с психикой

The Conversation: застенчивость легко спутать с социальной тревожностью

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Патологическая застенчивость, которая отрицательно влияет на множество аспектов жизни человека, может быть признаком социального тревожного расстройства. Об этом изданию The Conversation сообщили клинические психологи Кайла Стил и Джилл Ньюби из Университета Нового Южного Уэльса.

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Специалисты отметили, что обычная застенчивость и социальная тревожность имеют много общего. Люди с обоими состояниями склонны избегать стрессовых ситуаций, стремятся угодить другим, чтобы уменьшить своё беспокойство, и стараются мысленно дистанцироваться от происходящего.

Кроме того, как застенчивые люди, так и те, кто страдает социальной тревожностью, часто сообщают о схожих физических симптомах стресса. Это может включать потливость, покраснение лица, дрожь, учащённое сердцебиение и дыхание.

По словам психологов, социальное тревожное расстройство характеризуется постоянным беспокойством по поводу возможных общественных взаимодействий, которое продолжается более шести месяцев и негативно сказывается на всех аспектах жизни человека.

При этом застенчивость не всегда приводит к развитию этого психического расстройства. Чаще всего застенчивые люди могут вести полноценную и осмысленную жизнь, чувствуя себя комфортно в кругу близких или на работе.

В то время как люди с социальной тревожностью могут испытывать страх перед любыми социальными взаимодействиями.