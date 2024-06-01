Найден способ уничтожить "корень" рака поджелудочной железы

Gut: блокирование антибактериального белка может помочь при раке поджелудочной

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Раковые клетки поджелудочной железы используют белок PGLYRP1, чтобы защититься от иммунной системы. Этот белок также участвует в борьбе организма с бактериями. Исследование, опубликованное в журнале Gut, открывает путь к созданию новых лекарств для лечения.

Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Иммунотерапия, активирующая иммунную систему для уничтожения раковых клеток, произвела революцию в онкологии. Однако, некоторые опухоли, включая рак поджелудочной железы, не реагируют на этот вид лечения. Эта форма рака смертельна для девяти из десяти больных. Причины его устойчивости к иммунотерапии еще не до конца изучены.

Эксперименты на мышах и тканях пациентов показали, что белок PGLYRP1 в избытке присутствует в стволовых клетках рака поджелудочной железы. Эти клетки способствуют росту опухоли, метастазированию и рецидивам после химио- или лучевой терапии.

"Когда мы удаляем PGLYRP1 из опухолевых клеток, иммунная система начинает атаковать их, что предотвращает образование первичной опухоли и метастазов. Сейчас мы разрабатываем терапию для блокировки или удаления этого белка. Мы надеемся, что она сможет быть комбинирована с текущими методами для более эффективной борьбы со стволовыми клетками рака, которые являются основой опухоли", — сообщили авторы исследования.

Интересно, что белок PGLYRP1 также используется иммунной системой для борьбы с бактериями, что подчеркивает влияние рака на нормальные защитные функции организма.