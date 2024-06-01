Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам рассказали, как доехать из Москвы и Питера до Сочи
Сергей Лазарев купил квартиру бабушке-поклоннице из Сыктывкара
Путеводитель по выбору солнцезащитных средств: как защитить кожу безопасно
Телеведущего и бизнес-тренера Азата Байбурина задержали в столице
Фильм "Чужой: Ромул" будет похож на первые части франшизы
С 1 июля в России повысят тарифы на услуги ЖКУ
Максим Кадаков о преимуществах покупки автомобилей на маркетплейсе
Тренер рассказала об упражнении "Приседания в Смите"
От этого зависит здоровье роз
Найден способ уничтожить "корень" рака поджелудочной железы

Gut: блокирование антибактериального белка может помочь при раке поджелудочной

1:40
Наука

Раковые клетки поджелудочной железы используют белок PGLYRP1, чтобы защититься от иммунной системы. Этот белок также участвует в борьбе организма с бактериями. Исследование, опубликованное в журнале Gut, открывает путь к созданию новых лекарств для лечения.

Gut: блокирование антибактериального белка может помочь при раке поджелудочной
Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Иммунотерапия, активирующая иммунную систему для уничтожения раковых клеток, произвела революцию в онкологии. Однако, некоторые опухоли, включая рак поджелудочной железы, не реагируют на этот вид лечения. Эта форма рака смертельна для девяти из десяти больных. Причины его устойчивости к иммунотерапии еще не до конца изучены.

Эксперименты на мышах и тканях пациентов показали, что белок PGLYRP1 в избытке присутствует в стволовых клетках рака поджелудочной железы. Эти клетки способствуют росту опухоли, метастазированию и рецидивам после химио- или лучевой терапии.

"Когда мы удаляем PGLYRP1 из опухолевых клеток, иммунная система начинает атаковать их, что предотвращает образование первичной опухоли и метастазов. Сейчас мы разрабатываем терапию для блокировки или удаления этого белка. Мы надеемся, что она сможет быть комбинирована с текущими методами для более эффективной борьбы со стволовыми клетками рака, которые являются основой опухоли", — сообщили авторы исследования.

Интересно, что белок PGLYRP1 также используется иммунной системой для борьбы с бактериями, что подчеркивает влияние рака на нормальные защитные функции организма.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы

Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.

Спасаем огород от вредителей: средство поможет всем
Сергей Лазарев подарил квартиру диско-бабушке Лидии Уляшевой
Неожиданный жест: Сергей Лазарев купил квартиру для популярной диско-бабушки
"До удара по РФ часы или дни, от ТЯО до СЯО один пост Медведева". Эксперты обсуждают будущее обострение в СВО
Даже не пытайтесь прочищать трубы уксусом и содой: всё, что вы получите в результате — дорогостоящий ремонт
Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Армия России преодолела канал и вклинилась в оборону Часова Яра Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Как избавиться от сорняков с помощью двух простых методов
Как приготовить удобрение из скошенной травы
Фиалка в доме: что происходит в таких жилищах согласно приметам
Фиалка в доме: что происходит в таких жилищах согласно приметам
Последние материалы
Телеведущего и бизнес-тренера Азата Байбурина задержали в столице
Фильм "Чужой: Ромул" будет похож на первые части франшизы
Gut: блокирование антибактериального белка может помочь при раке поджелудочной
С 1 июля в России повысят тарифы на услуги ЖКУ
Максим Кадаков о преимуществах покупки автомобилей на маркетплейсе
Тренер рассказала об упражнении "Приседания в Смите"
От этого зависит здоровье роз
Эксперты ответили, почему кошки встают на задние лапы
Не все садоводы могут добиться хорошего роста статицы
На Харьковском направлении ВСУ потеряли рекордное количество техники и пехоты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников