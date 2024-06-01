Названа черта характера, присущая людям со здоровым сердцем

The Conversation: у легко погружающихся в новое дело людей более здоровые сердца

Люди, которые легко погружаются в какую-либо деятельность, имеют лучшее психическое и сердечно-сосудистое здоровье. Об этом сообщила Мириам Мосинг, доцент кафедры генетики поведения Каролинского института в Швеции, в интервью изданию The Conversation.

Мосинг объяснила, что увлечение новым делом без учёта времени часто называют состоянием "потока" — это состояние повышенной концентрации, которое способствует увеличению производительности.

Она отметила, что склонность к состоянию потока коррелирует с улучшением сердечно-сосудистого здоровья, как показало исследование учёных Юго-западного университета Цзяотун в Китае.

Согласно другому исследованию, проведенному Мосинг и её коллегами, у людей, увлечённых своим делом, снижен риск развития сердечных заболеваний, депрессии, тревоги, шизофрении и биполярного расстройства.

Исследователи предположили, что состояние "потока" помогает защититься от разрушительного влияния стресса, негативно влияющего как на физическое, так и на психическое здоровье.