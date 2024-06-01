Ученые выяснили, что мужскую и женскую сердечную недостаточность нужно лечить по-разному

Ученые из Калифорнийского университета вместе с коллегами обнаружили, что сердечная недостаточность у самцов мышей связана с замедленным выведением кальция из клеток сердца, тогда как у самок она вызвана увеличением количества специфического белка титина (N2B) в миокарде.
Эти результаты были опубликованы в журнале Cardiovascular Research (CardioRes).
Сердечная недостаточность характеризуется неспособностью сердца адекватно наполняться и опорожняться, что приводит к недостаточному кровоснабжению органов.
В этом исследовании ученые сконцентрировались на изучении сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса левого желудочка (СНсФВЛЖ) у мышей.
При СНсФВЛЖ миокард сокращается нормально, но сердце не может полностью расслабиться и должным образом наполниться кровью между ударами, что известно как диастолическая дисфункция. Это состояние характеризуется высокой смертностью и широкой распространенностью.
Исследование показало, что диастолическая дисфункция у самок мышей вызвана изменениями в белках сердечных волокон, в частности увеличением количества титина (N2B) в клетках миокарда. У самцов мышей это состояние связано с замедленным удалением кальция из клеток сердца между ударами.
Ученые предположили, что эти результаты могут быть в какой-то степени применимы и к людям, что подразумевает необходимость использования различных препаратов для лечения сердечной недостаточности у мужчин и женщин.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.