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Необграбленная гробница воина: археологи раскопали 16-тонный саркофаг с невероятными сокровищами

Среди Терракотовой армии нашли погребальную камеру, наполненную сокровищами

3:29
Наука

Массивная гробница, весом 16 тонн, была поднята из глубокой ямы в комплексе мавзолея Цинь Шихуанди, первого императора Китая. Эта гробница известна тем, что охраняется армией терракотовых воинов в натуральную величину, численностью 6000 человек. Внутри были обнаружены богатые погребальные находки, такие как оружие, доспехи, нефрит, пара золотых и серебряных верблюдов, набор кухонной утвари и 6000 бронзовых монет.

Среди Терракотовой армии нашли погребальную камеру, наполненную сокровищами
Фото: commons.wikimedia.org by BENAISSAAMINE is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Учитывая масштаб захоронения, покойный, вероятно, был воином высокого ранга, возможно, даже одним из сыновей императора Цинь.

Гробница Цинь Ши Хуана является крупнейшим мавзолеем в мире, и значительная ее часть еще не раскопана из-за опасений, что она может пострадать от сейсмической активности, непогоды и мародеров. В 2010 году раскопки сосредоточились на фундаменте гробницы и выявили огромный дворец с 18 домами вокруг центрального здания.

По размеру он составляет четверть Запретного города в Пекине и считается его концептуальным предшественником, предназначенным для посмертного проживания императора.

В ходе раскопок также было обнаружено девять гробниц. Большие гробы остались на месте в соответствии с политикой невмешательства китайского правительства. Археологи вернулись в этом году, чтобы извлечь один из гробов после угрозы сильного дождя. Его выкопали и вывезли для дальнейшего изучения в контролируемой среде.

Археологи надеются узнать больше о владельце гробницы. Текущая гипотеза предполагает, что она может принадлежать принцу Гао, одному из 50 детей Цинь Шихуанди. Его захоронение упоминается в "Записках Великого историка" (Шиджи), эпической истории Китая, начатой Сыма Таном и завершенной его сыном Сыма Цянем около 91 г. до н. э.

Согласно Шиджи, после смерти Цинь Шихуана трон занял его младший сын Ху Хай, убив всех своих конкурентов. Принц Гао выразил сожаление, что не последовал за отцом в загробную жизнь, и попросил Ху Хая убить его и похоронить в огромном мавзолее. Ху Хай охотно исполнил его просьбу.

История принца Гао может быть вымышленной. Шиджи, хоть и хроника, не отличает легенды от фактов. Биографии императоров начинаются с мифического Желтого императора, и хотя Цинь Шихуан умер всего за 100 лет до написания "Хроник", в Шиджи содержатся удивительные утверждения о его правлении.

Например, описания мавзолея с "100 реками ртути" подтвердились анализом почвы, показавшим уровень ртути в 100 раз выше обычного.

"После смерти первого императора все его сыновья плохо кончили, поэтому я склонен считать, что эта гробница принадлежит высокопоставленному дворянину или начальнику армии", — сказал Цзян Вэньсяо, руководитель раскопок.

"Гробница была построена очень точно. Такая глубокая и масштабная. Большинство древних гробниц были разграблены, поэтому у нас не было особых надежд на эту гробницу. Но оказалось, что она не была ограблена. Мы были поражены", - также отметил Вэньсяо.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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