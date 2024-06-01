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Неизвестные туннели средневековой крепости Румели: историческое открытие

Скрытые туннели обнаружены во время реставрационных работ в крепости в Стамбуле

2:43
Наука

Скрытые туннели Стамбула были обнаружены муниципалитетом города во время реставрационных работ в Румельской крепости (Румелихисар), расположенной на европейской стороне Стамбула, на берегу Босфора, к северу от района Бебек.

Скрытые туннели обнаружены во время реставрационных работ в крепости в Стамбуле
Фото: FB Община Созопол is licensed under public domain

Крепость была построена султаном Мехметом Завоевателем перед захватом Стамбула, чтобы предотвратить атаки со стороны Черного моря, в самой узкой части Босфора (698 метров), напротив Анатолийской крепости на азиатской стороне. Она занимает площадь 30 акров.

Крепость была возведена за 4 месяца с участием 300 мастеров, 700-800 рабочих, 200 возчиков, лодочников и транспортников. Быстрое строительство крепости демонстрирует высокий уровень османской инженерии и архитектуры.

"Великолепное открытие, достойное 571-й годовщины завоевания… Мы обнаружили секретные туннели под Румельской крепостью. Работы по восстановлению крепости Румели продолжаются," — заявил заместитель генерального секретаря IBB Махир Полат.

Махир Полат уточнил, что крепость была построена в течение 4 месяцев в 1452 году, за год до захвата Стамбула, и является важным символом завоевания. Он пояснил, что в ходе текущей реставрации исторического сооружения была обнаружена находка, которая прольет свет на социальную и военную историю крепости.

По его словам, первоначальные данные указывают на то, что туннели могли быть использованы для отвода воды или военных целей.

"Во время реставрации вертикальный разрез выявил находку подземного хода, длина которого составляет 125 метров. Мы предполагаем, что внутри туннель разделяется на другие каналы и ответвления. Проход пересекает городскую стену, и впереди есть пол, который сливается с дном долины. Это важная находка. Сооружение можно считать средневековым, так как годом позже, после завоевания Стамбула, средневековье закончилось. В оборонительном сооружении мы обнаружили подземные туннели. Проход был задуман как амбициозный коридор, начинающийся на высоте 1-1,5 метра и достигающий 4-4,5 метров в цистерне в центре крепости. Стены туннеля имеют ту же бутовую каменную кладку, что и сама крепость. Верхняя часть туннеля также время от времени ремонтировалась до начала 1900-х годов," — добавил он.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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