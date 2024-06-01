Названы гормональные нарушения, приводящие к храпу

Кардиолог Концедайло: избыток гормона роста может привести к храпу

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Недостаток гормонов щитовидной железы или избыток гормона роста могут вызвать синдром обструктивного апноэ сна (СОАС), который характеризуется блокировкой дыхательных путей и часто сопровождается храпом. Об этом сообщила врач-кардиолог Полина Концедайло на aif. ru.

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Главные причины СОАС включают заболевания ЛОР-органов, затрудняющие носовое дыхание, такие как риниты, риносинуситы, искривление носовой перегородки, полипы носа, хронические болезни миндалин и аденоидов, а также новообразования.

Также к храпу могут привести особенности строения лицевого скелета, нервно-мышечные заболевания, недостаток гормонов щитовидной железы и акромегалия (увеличение частей тела и огрубение черт лица из-за повышенной продукции гормона роста).

Ожирение, избыточный вес, злоупотребление алкоголем, курение, прием некоторых препаратов и постменопауза также увеличивают риск СОАС.

Врач также отметила, что тихий монотонный храп в положении на спине может быть неопасен. Громкий храп является признаком СОАС, особенно если сопровождается изжогой, дневной сонливостью, головной болью, учащенным мочеиспусканием по ночам и потливостью.