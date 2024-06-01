Увлечения против болезней: как избежать стресса и сердечных проблем

The Conversation: названа черта характера, способствующая оздоровлению сердца

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Доцент кафедры генетики поведения в Шведском Каролинском институте Мириам Мосинг поделилась с изданием The Conversation результатами исследования, проведенного китайскими учеными. Это исследование установило связь между поведенческими характеристиками и психическим, а также сердечно-сосудистым здоровьем.

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В частности, было выявлено, что способность человека быстро и легко вовлекаться в новую деятельность положительно влияет как на психическое здоровье, так и на состояние сердечно-сосудистой системы. Эксперт из Каролинского института пояснила, что увлеченность новым делом, когда человек отдает ему все силы и время, часто приводит к состоянию, известному как "поток".

В этом состоянии человек полностью сосредоточен, что значительно повышает производительность любой работы.

На первый взгляд, такая высокая концентрация должна истощать организм. Однако Мосинг отмечает, что исследование, проведенное китайскими учеными из Юго-западного университета Цзяотун, убедительно показало обратное. Способность переживать состояние потока способствует улучшению показателей сердечно-сосудистого здоровья.

Мосинг и ее коллеги провели другое исследование, расширив область задач. Они обнаружили, что у увлеченных людей снижается риск не только сердечных заболеваний, но и депрессии, тревожных расстройств, шизофрении и биполярного расстройства. Ученые пришли к выводу, что состояние "потока" помогает защищаться от разрушительного влияния стресса, который негативно сказывается как на физическом, так и на психическом здоровье.