На Земле началось возмущение магнитного поля из-за выброса корональной массы на Солнце 29 мая, сообщили в Гелиогеофизической службе Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ") для ТАСС.
Пока степень возмущенности магнитного поля не достигла уровня G1 (слабый).
По словам ученых, 31 мая — 1 июня ожидается магнитная буря, которая может достичь уровня G3 (сильный).
29 мая на Солнце произошли восемь мощных вспышек, одна из которых принадлежит к самому высокому классу Х. В настоящее время активность Солнца продолжается. 27 мая также была зарегистрирована вспышка класса Х.
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