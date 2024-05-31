Участники выставки "Экипировка" помогают бойцам СВО и гордятся включением в американский санкционный список

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Российский бронежилет из карбида на 35% легче аналогов показали на выставке

2:10
Наука

В России разработан бронежилет высшего класса защиты БР-5 с плитой из карбида бора — он на 35% легче аналогов. С этой и другими новинками оборонной промышленности ознакомились Известия на специализированной выставке "Экипировка", прошедшей в "Экспоцентре" в Москве.

Российский бронежилет из карбида на 35% легче аналогов показали на выставке
Фото: https://www.dvidshub.net/video/705277/pc-geniii-training-video (screencapture) by Kenneth Kunze is licensed under Public Domain

Бронепанель весит всего 2400 грамм, но способна остановить автоматную или пулеметную пулю. Сам жилет пошит из органокомпозита арамида. Его серийный выпуск налажен на НПО "Фронт".

"Я могу сказать, что мы — единственное производство на территории РФ, которое может сделать такое изделие. У нас своё производство, полностью отечественное. Мы ничего не покупаем в Китае", — похвалился директор предприятия Михаил Кондрусь.

Также из арамида там же делают закрывающий 90% тела противоосколочный костюм весом всего 2,5 килограмма.

Компания "К.Арма" выпускает аксессуары для стрелкового оружия. Например, телескопический приклад из современных материалов взамен традиционного деревянного или прорезиненные анатомические пистолетные рукоятки для автомата "Калашникова".

"Мы давно активно помогаем нашим бойцам в СВО. Наша компания уже попала в американский санкционный список. Мы этому рады — значит, всё правильно и эффективно делаем. Спасибо им за внимание", — признался коммерческий директор компании Виталий Чевела.

Компания "НОВО" представила линейку тепловизионных прицелов. "Мы делаем, скажем так, умные прицелы. В него встроен баллистический модуль, который сам считает поправки. То есть это сразу снижает требования к квалификации стрелка", — пояснил представитель разработчика Алексей Тюхтенко.

Многие из посетителей выставки заметили, что пять лет назад она была гораздо меньше — специальная военная операция простимулировала развитие российской оборонной промышленности, особенно в части инноваций и внедрения современных технологий.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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