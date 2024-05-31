Взломщики научились писать в Telegram от чужого имени без кражи аккаунта — просто зайдя в сессию жертвы

Подключение к чужому Telegram возможно без угона аккаунта, предупредил IT-эксперт

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Взломщики научились орудовать в чужом Telegram, не угоняя аккаунт, предупредил руководитель отдела исследования угроз информационной безопасности Экспертного центра безопасности Positive Technologies Денис Кувшинов. Он объяснил URA.RU, как это возможно.

Фото: flickr.com by Ulises Hernandez Pino/Corporación ApropiACYT is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Такой способ взлома эксперт назвал последним трендом хакерской мысли. Злоумышленник получает доступ не к аккаунту целиком, а подключается к текущей сессии, открытой жертвой, пусть даже и с двухфакторной аутентификацией или облачным паролем.

"Хакер проваливается в эти устройства, с которых есть вход в аккаунт Telegram, при этом вы не увидите этого, потому что сессия уже создана. Злоумышленник начинает работать с ней. Он может видеть, что вы печатаете, какие сообщения получаете, может даже кому-то написать. Но если вы выйдете из сессии, хакер тоже вылетит и обратно попасть не сможет", — рассказал Кувшинов.

Осуществить такой взлом лиходеям помогает вредоносный код, которым устройства заражаются по вине их пользователей. "Сейчас очень много нелицензионного программного обеспечения, которое люди качают, например, с торрентов, с сайтов. В него обычно встраивается вредоносный код. Пользователи тем самым получают и софт, и троянца-стиллера. В итоге от людей вытекают все пароли, сессии, документы", — пояснил специалист.

Программное обеспечение для удалённого управления может быть и вполне легальным, вроде любимых сисадминами утилит Netac, RMS, UltraVNC — тогда они не вызывают подозрений.

Частый способ заражения вирусом — его запуск из файла, присланного в мессенджере якобы знакомым. "Тут часто применяют социальную инженерию. Например, вы сидите в Telegram с телефона, вам приходит какой-то файл. Человек пишет, что у него в смартфоне не открывается, и просит это сделать через компьютер", — привёл пример Кувшинов.

Остальные способы, если не посещать сомнительные ресурсы, встречаются намного реже, заключил он.