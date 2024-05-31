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Наглое поведение кукушат, выбрасывающих из гнёзд чужие яйца, оказалось эволюционно полезным: способствует биоразнообразию

Учёные ANU оценили эволюционную роль гнездового паразитизма бронзовой кукушки

1:39
Наука

Коэволюция – одна из основных причин биоразнообразия: она объясняет существование миллионов различных видов растений и животных на Земле. К такому выводу, опубликованному Государственным объединением научных и прикладных исследований, пришли учёные из Австралийского национального университета (ANU).

Учёные ANU оценили эволюционную роль гнездового паразитизма бронзовой кукушки
Фото: Animalia is licensed under CC BY 2.0 DEED

Совместно с коллегами из Мельбурнского и Кембриджского университетов они изучили эволюционные взаимодействия разных видов, тесно связанных биологически, на примере бронзовой кукушки, обитающей в Африке.

«Вскоре после того, как птенец кукушки вылупляется, он выталкивает другие яйца из гнезда, и хозяин не только теряет своих птенцов, но и растит кукушку в то время, когда мог бы ухаживать за своим потомством», – рассказала профессор ANU Наоми Лэнгмор.

По её словам, такое наглое поведение кукушат «очень дорого обходится другим видам», но полезно с точки зрения эволюции – хозяйки гнёзд научились распознавать подкидышей и выгонять их, а кукушки, в свою очередь, приспособились «обманывать родителей и выдавать своего птенца за их собственного».

Учёные установили, что бронзовая кукушка (дидрик) как вид распалась на отдельные генетические линии, каждая из которых приспособлена к определённой птице-хозяйке. Они различаются даже окрасом, чтобы лучше мимикрировать в чужом гнезде под своих.

Таким образом, «скорее всего именно коэволюция является движущей силой видообразования», заключается в исследовании.

Почему кукушка подкладывает яйца другим?
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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