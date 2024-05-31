Ученые выяснили, что загрязнение воздуха повышает риск рождения ребенка с низким весом

STЕ: загрязнение воздуха PM2,5 повышает риск рождения ребенка с низким весом

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили, что загрязнение воздуха мелкодисперсными частицами PM2,5 увеличивает риск рождения детей с низким весом. Низкий вес при рождении может привести к сердечным заболеваниям и диабету в будущем. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science of The Total Environment (STЕ).

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Исследование представляет собой мета-анализ, основанный на данных 84 ранее опубликованных работ. В целом было проанализировано около 42 миллионов родов. Целью исследования было выяснить, как проживание в районах с загрязнённым воздухом влияет на здоровье беременных женщин и их детей.

Выяснилось, что повышенное содержание мелкодисперсных частиц PM2,5 (включающих соединения тяжёлых металлов, аэрозольные загрязнения, частицы минеральных солей, сажу, резину, песок, асфальт и пыльцу растений) в воздухе связано с высоким риском рождения детей с низкой массой тела.

Учёные отметили, что низкий вес при рождении может быть причиной сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других проблем со здоровьем в дальнейшем.