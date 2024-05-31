Ученые нашли способ предотвратить сотни тысяч инсультов и инфарктов

Daily Mail: людям с диабетом и гипертонией следует провериться на ХБП в 45 лет

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Проверка людей с диабетом и гипертонией на хроническую болезнь почек (ХБП) в возрасте 45 лет может спасти сотни тысяч жизней, сообщает Daily Mail.

Фото: marines.mil is licensed under public_domain

Почки играют ключевую роль в удалении отходов из крови и производстве мочи. При ХБП их фильтрационная функция ухудшается, что может привести к необходимости пересадки почек. ХБП тесно связана с гипертонией, которая может быть как причиной, так и следствием повреждения почек. Диабет, характеризующийся нарушением регулирования уровня сахара в крови, также является важным фактором риска ХБП.

В новом исследовании ученые выяснили, что проверка всех пациентов с диабетом и гипертонией в возрасте 45 лет может предотвратить почти 170 тысяч сердечных приступов и 109 тысяч инсультов в течение следующего десятилетия. Исследование охватывало данные из Нидерландов, Германии, Великобритании и Испании.

В будущем необходимо подтвердить, будет ли скрининг эффективен для людей без диабета и гипертонии.

Моделирование также показало, что препараты для лечения диабета, такие как эмпаглифлозин и дапаглифлозин, могут снизить риск прогрессирования ХБП и летального исхода примерно на 30%.

Другое исследование выявило еще одно потенциальное лекарство против ХБП при диабете и гипертонии — семаглутид, основной ингредиент препарата Оземпик для лечения диабета и ожирения. Согласно ученым, он может значительно замедлить прогрессирование заболевания почек и сократить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"До 2014 года у нас не было лекарств от ХБП, поэтому не было смысла диагностировать это состояние на ранней стадии. Однако сейчас мы на пороге эпохи первых лекарств для лечения ХБП, что делает скрининг оправданным. Проводить его лучше всего в 45 лет, поскольку признаки ХБП часто начинают проявляться в этом возрасте. Скрининг поможет спасти пациентов от инфарктов и инсультов — тяжелых осложнений повреждения почек", — отметил канадский нефролог Навдип Тангри.