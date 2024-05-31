Ученые выяснили, что вред от воздуха из офисов сравним с выхлопами машин

CRS: выбросы офисных центров оказались насыщены токсичными соединениями

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские исследователи из Университета Пердью в штате Индиана выявили высокий уровень загрязнения в воздухе, выходящем из офисных зданий в городах. Эти результаты были опубликованы в научном журнале Cell Reports Sustainability (CRS).

Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно анализу, офисные здания насыщают городскую атмосферу летучими органическими соединениями (ЛОС), многие из которых представляют опасность для здоровья человека.

Исследование показало, что концентрация ЛОС внутри помещений в 2-15 раз превышает показатели на открытом воздухе. При этом выбросы ЛОС на единицу площади от зданий сравнимы с выбросами от транспортных средств, промышленности и биогенных источников.

Команда обнаружила, что офисы являются значительными источниками выбросов реактивных монотерпенов и силоксанов в окружающую среду. Силоксаны широко используются в дезодорантах, парфюмерии, лосьонах и средствах по уходу за волосами.

Ученые считают, что их открытие поднимает вопрос о необходимости установки фильтрационных систем на вентиляционные выходы, через которые воздух покидает офисные комплексы.