Ученые выяснили, что чутье собак превосходит любые существующие детекторы

Финские исследователи из Хельсинкского университета и других научных организаций выяснили порог обнаружения запахов у собак. Оказалось, что их обоняние значительно лучше, чем предполагалось ранее. Результаты исследования опубликованы в научном журнале "Animals".
Эксперименты показали, что собаки способны обучиться распознавать концентрации эвкалиптового гидролата, которые намного ниже предела обнаружения самых продвинутых аналитических инструментов.
В исследовании участвовали 15 собак с различным опытом дрессировки. Некоторые из них были уже обучены находить запахи, другие — плесень, вредителей или симптомы заболеваний.
В ходе экспериментов собаки должны были отличать образцы с низкими концентрациями гидролата эвкалипта от образцов, содержащих только воду.
Иными словами, собакам требовалось от одной до десяти молекул на миллилитр воды, чтобы найти нужный образец. Для сравнения, одна клетка дрожжей содержит 42 миллиона молекул, отметили авторы исследования.
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