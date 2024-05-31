Названо новое опасное последствие ночного бодрствования

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JСР: ночное бодрствование повышает риск суицида

1:34
Наука

Ученые из Университета Аризоны выяснили, что риск самоубийства достигает максимума ночью, причем на этот период приходится 19% всех случаев суицида. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Clinical Psychiatry (JСР).

JСР: ночное бодрствование повышает риск суицида
Фото: commons.wikimedia.org by Farid Askerov is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В рамках исследования были проанализированы данные о 78 тысячах случаев самоубийств и 50 тысячах убийств, произошедших в США в период с 2003 по 2017 годы. Ученые обнаружили, что почти 19% самоубийств и 36% убийств случаются в ночное время. Пик активности, связанной с прекращением жизни, приходится на период с двух до трех часов ночи.

Исследователи считают, что общий фактор для этих двух типов смертей — ночное бодрствование — может приводить к импульсивному поведению. Они предположили, что нехватка ночного сна ухудшает сложные когнитивные функции мозга, которые отвечают за принятие решений, а также ослабляет рациональное мышление в моменты, когда негативное настроение достигает пика.

Иными словами, ночью человек находится в измененном состоянии сознания и не может адекватно оценить последствия своих действий.

Также выяснилось, что риск самоубийства в ночное время был выше среди подростков и молодых взрослых, людей, находящихся под воздействием алкоголя, и тех, кто имел конфликты с близкими.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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