Названо новое опасное последствие ночного бодрствования

JСР: ночное бодрствование повышает риск суицида

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Университета Аризоны выяснили, что риск самоубийства достигает максимума ночью, причем на этот период приходится 19% всех случаев суицида. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Clinical Psychiatry (JСР).

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В рамках исследования были проанализированы данные о 78 тысячах случаев самоубийств и 50 тысячах убийств, произошедших в США в период с 2003 по 2017 годы. Ученые обнаружили, что почти 19% самоубийств и 36% убийств случаются в ночное время. Пик активности, связанной с прекращением жизни, приходится на период с двух до трех часов ночи.

Исследователи считают, что общий фактор для этих двух типов смертей — ночное бодрствование — может приводить к импульсивному поведению. Они предположили, что нехватка ночного сна ухудшает сложные когнитивные функции мозга, которые отвечают за принятие решений, а также ослабляет рациональное мышление в моменты, когда негативное настроение достигает пика.

Иными словами, ночью человек находится в измененном состоянии сознания и не может адекватно оценить последствия своих действий.

Также выяснилось, что риск самоубийства в ночное время был выше среди подростков и молодых взрослых, людей, находящихся под воздействием алкоголя, и тех, кто имел конфликты с близкими.