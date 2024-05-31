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Ученые выяснили, что высокая температура снижает уровень сахара в крови

Life Metabolism: высокая температура улучшает регуляцию глюкозы в крови

1:12
Наука

Ученые из Уайчжунского сельскохозяйственного университета в Китае обнаружили, что воздействие высоких температур снижает уровень глюкозы в крови и улучшает чувствительность клеток к инсулину у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Life Metabolism.

Life Metabolism: высокая температура улучшает регуляцию глюкозы в крови
Фото: commons.wikimedia.org by Erik1980 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В рамках эксперимента мышей с ожирением подвергали воздействию температуры 40°C. Целью исследования было выяснить, как жаркие условия влияют на клеточный метаболизм грызунов. Оказалось, что высокая температура способствует запуску нескольких процессов, включая снижение уровня сахара в крови.

Также было отмечено повышение чувствительности клеток к инсулину, что свидетельствует о правильной работе инсулиновых рецепторов, участвующих в переработке глюкозы в организме.

Исследователи установили, что в основе такого эффекта лежат механизмы метаболизма сфинголипидов. Этот сложный процесс включает множество молекулярных видов и метаболических путей, таких как деградация церамидов — липидов, ответственных за метаболизм жирных кислот в митохондриях и играющих ключевую роль в развитии ожирения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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