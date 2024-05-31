Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему на вас лают собаки: 5 причин
Александр Михайлов вернулся в больницу после посещения кинофестиваля в Чите
Песков назвал дело против Трампа "политическим преследованием"
Метеоролог Позднякова предупредила об усиливающейся жаре
Глава правления "Зенита" Медведев: у клуба не будет чемпионского парада
ГД: закон о добровольном страховании путешествий коснётся только опасного отдыха
В Сеченовском университете разработан безопасный протез челюстного сустава
Рейсы Самара - Батуми будут летать каждое воскресенье с 16 июня
В Тюмени рушится дом в центре города
Шокирующие данные: как негативные черты характера ускоряют развитие деменции

Ученые определили, как характер способствует развитию слабоумия

1:38
Наука

Исследования психологов Калифорнийского университета, представленные на портале Alzheimer's & Dementia, выявили потенциальную связь между чертами личности и риском развития деменции.

Ученые определили, как характер способствует развитию слабоумия
Фото: commons.wikimedia.org by Quince Media is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Учёные проанализировали данные 44 000 участников и обнаружили, что определённые личностные качества могут влиять на риск деменции. Участники, обладающие высокими показателями по отрицательным чертам, таким как негативный аффект и невротизм, имели более высокий риск развития деменции.

В то же время, те, у кого были высокие показатели по положительным чертам, например, добросовестности и позитивному аффекту, демонстрировали более низкий риск.

Исследователи отмечают, что даже небольшие изменения в личностных чертах могут существенно снизить риск деменции. Например, увеличение уровня добросовестности всего на 10% связано с 15-кратным снижением риска.

Однако стоит учитывать, что характерные признаки деменции в мозге не всегда соответствуют проявлению симптомов, что подчёркивает сложность понимания и лечения этого заболевания.

Также учёные указывают на возможность изменения личности с течением времени. Сознательные усилия, такие как развитие полезных привычек и окружение себя позитивными людьми, могут помочь снизить риск деменции.

Это исследование призывает к дальнейшему изучению влияния личности на развитие и проявление деменции, а также к разработке новых стратегий профилактики и лечения данного расстройства.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года

Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.

Финляндия впустила в своё воздушное пространство российские самолёты
Азамат Мусагалиев объяснил, почему ущемляет Дениса Дорохова
Комик Азамат Мусагалиев объяснил, почему не общается с Денисом Дороховым
Чем подкормить лук и чеснок в начале лета
Шукшина опубликовала гневный пост о Киркорове и Лолите, которые триумфально возвращаются на ТВ
РСМД: удары ракетами США по РФ вызовет решение "Атакуем!" Олег Володин НАТО хочет сама координировать отправку военной помощи Украине Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Какими минеральными удобрениями стоит подкармливать помидоры во время цветения
Нервов не хватит: названы самые непослушные породы собак
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы
Последние материалы
Почему на вас лают собаки: 5 причин
Песков назвал дело против Трампа "политическим преследованием"
Метеоролог Позднякова предупредила об усиливающейся жаре
Глава правления "Зенита" Медведев: у клуба не будет чемпионского парада
ГД: закон о добровольном страховании путешествий коснётся только опасного отдыха
В Сеченовском университете разработан безопасный протез челюстного сустава
Рейсы Самара - Батуми будут летать каждое воскресенье с 16 июня
В Тюмени рушится дом в центре города
Россияне стали чаще покупать земельные участки в Крыму
Запечённая рыба по-средиземноморски: вкусный ужин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников