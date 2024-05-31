Шокирующие данные: как негативные черты характера ускоряют развитие деменции

Исследования психологов Калифорнийского университета, представленные на портале Alzheimer's & Dementia, выявили потенциальную связь между чертами личности и риском развития деменции.
Учёные проанализировали данные 44 000 участников и обнаружили, что определённые личностные качества могут влиять на риск деменции. Участники, обладающие высокими показателями по отрицательным чертам, таким как негативный аффект и невротизм, имели более высокий риск развития деменции.
В то же время, те, у кого были высокие показатели по положительным чертам, например, добросовестности и позитивному аффекту, демонстрировали более низкий риск.
Исследователи отмечают, что даже небольшие изменения в личностных чертах могут существенно снизить риск деменции. Например, увеличение уровня добросовестности всего на 10% связано с 15-кратным снижением риска.
Однако стоит учитывать, что характерные признаки деменции в мозге не всегда соответствуют проявлению симптомов, что подчёркивает сложность понимания и лечения этого заболевания.
Также учёные указывают на возможность изменения личности с течением времени. Сознательные усилия, такие как развитие полезных привычек и окружение себя позитивными людьми, могут помочь снизить риск деменции.
Это исследование призывает к дальнейшему изучению влияния личности на развитие и проявление деменции, а также к разработке новых стратегий профилактики и лечения данного расстройства.
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