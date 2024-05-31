Новое чудо-средство против диабета: как напиток от ЮУрГУ может снизить сахар в крови

Специалисты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) объявили о разработке напитка, который может значительно понизить уровень сахара в крови у диабетиков. Их исследование, опубликованное на портале Food Systems, подчеркивает перспективность этого напитка в лечении сахарного диабета.
Новый напиток создан на основе уникальной формулы, включающей гидролизат белка, полученный из побочных продуктов пищевой промышленности, таких как куриные желудки. Ученые утверждают, что этот напиток способен эффективно дополнять традиционное лечение диабета 1 типа.
Исследователи считают, что употребление напитка перед каждым приемом пищи поможет существенно сократить потребность в инсулине и окажет значительное положительное влияние на здоровье пациентов с диабетом. По их мнению, это может стать важным шагом в контроле уровня глюкозы в крови и снижении риска осложнений, связанных с этим заболеванием.
Сахарный диабет является серьезным хроническим заболеванием, вызванным либо недостаточным выделением инсулина поджелудочной железой, либо неэффективным использованием этого гормона организмом. Недостаточное лечение диабета может привести к тяжелым осложнениям, таким как потеря зрения, ампутация конечностей, нарушение функции почек, инфаркт и инсульт.
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