Врач рассказал, как по анализу крови самостоятельно обнаружить вирусную инфекцию

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Врач Носков: низкий уровень лейкоцитов в крови указывает на десять патологий

2:04
Наука

Снижение уровня лейкоцитов в крови, известное как лейкопения, может указывать на наличие вирусной инфекции в организме. Напротив, повышенный уровень лейкоцитов часто свидетельствует о бактериальной инфекции. Тем не менее, лейкопения может быть симптомом множества заболеваний, отметил терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Иван Носков в интервью "Газете.Ru".

Врач Носков: низкий уровень лейкоцитов в крови указывает на десять патологий
Фото: marines.mil by Официальный сайт Корпуса морской пехоты США is licensed under public_domain

"Общий анализ крови помогает определить природу заболевания и подобрать соответствующее лечение, так как антибиотики эффективны только при бактериальных инфекциях. Лейкопения может проявляться при сепсисе, анафилактическом шоке, заболеваниях соединительной ткани, миелодиспластических синдромах, заболеваниях костного мозга, острых лейкозах, увеличении селезенки, миелофиброзе (редком раке костного мозга), плазмоцитоме (злокачественной опухоли из плазматических клеток) и болезни Аддисона — Бирмера (тяжелой форме анемии)", — пояснил Носков.

Также снижение уровня лейкоцитов может быть вызвано приемом некоторых лекарственных препаратов, таких как сульфаниламиды, левомицетин, анальгетики, тиреостатики, цитостатики и другие.

"Поэтому важно понимать, что отклонения от нормы необходимо рассматривать в контексте общей клинической картины. Врач должен собрать подробный анамнез, оценить клинические симптомы и при необходимости назначить дополнительные исследования. Например, при ОРВИ стоит проверить уровень С-реактивного белка, провести мазок для определения вирусов гриппа и COVID-19 методом ПЦР. При болях в суставах и лейкоцитозе следует проверить уровень мочевой кислоты и ревматоидный фактор, чтобы исключить подагру или ревматизм. В случае серьезных заболеваний проводится комплексная оценка биохимии крови", — заключил врач.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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