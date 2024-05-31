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Аналитики соцсетей выявили 10 суперраспространителей, заспамивших дезинформацией весь интернет

Всего 10 аккаунтов распространяют треть твитов с дезинформацией, подсчитали учёные

1:38
Наука

Соцсети стали мощнейшим инструментом влияния на общественное сознание, в том числе в части политических предпочтений и личных убеждений. Последние годы отмечены несколькими международными скандалами из-за попыток определённых сил воспользоваться им в своих неблаговидных целях.

Всего 10 аккаунтов распространяют треть твитов с дезинформацией, подсчитали учёные
Фото: freepik.com by flatart is licensed under public domain

Аналитики социальных сетей из Университета Индианы провели масштабное исследование распространения дезинформации в твиттере (ныне X, в РФ заблокирован). Результатами они поделились в PLOS ONE.

А они — весьма неожиданные: большая часть твитов, распространяющих дезинформацию, отправляется удивительно небольшим процентом определённой базы пользователей.

Учёные проанализировали 2 397 388 твитов, оставленных 448 103 пользователями и помеченных как содержащие информацию с низким уровнем достоверности. Оказалось, треть из них опубликована всего 10 аккаунтами, а перу 1000 пользователей принадлежат около 70% фейков.

Учёные назвали их суперраспространителями — по аналогии с теми, кто перезаражал кучу окружающих ковидом во время недавней пандемии. Установить их связь с какими-то конкретными людьми не удалось, хотя среди фейкомётов есть и известные персоны вроде Дональда Трампа-младшего.

После покупки твиттера Илоном Маском в 2020 году и проведённой им чистки соцсети от дезинформации большинство суперраспространителей были отключены, подчёркивается в исследовании.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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