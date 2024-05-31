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Революция в медицине: Китайские ученые нашли способ полностью вылечить диабет

Ученые разработали метод полного излечения от диабета

1:34
Наука

Издание The Sun сообщило о значительном прорыве в лечении диабета. Китайские ученые из Шанхая представили методику, способную полностью избавить от этой болезни, и результаты клинических испытаний подтверждают её эффективность.

Ученые разработали метод полного излечения от диабета
Фото: marines.mil is licensed under public_domain

Согласно данным, 59-летний пациент с диабетом 2 типа начал новое лечение в 2021 году. Уже через год он полностью отказался от лекарств. Диабет был диагностирован у него 25 лет назад, он перенес пересадку почки и долгое время нуждался в регулярных инъекциях инсулина из-за осложнений.

Исследователи использовали метод, основанный на применении собственных клеток крови пациента. Из этих клеток создали стволовые клетки, которые преобразовали в клетки, производящие инсулин. Эти новые клетки успешно контролировали уровень сахара в крови пациента.

По данным исследования, пациент смог отказаться от инъекций инсулина в течение первых 11 недель лечения. В течение следующего года он постепенно сокращал количество принимаемых пероральных препаратов, пока полностью не прекратил их использование.

Эта методика лечения представляет важный шаг вперед в медицине, открывая новые возможности для борьбы с диабетом. Успешные результаты исследований внушают надежду миллионам людей, страдающим этим хроническим заболеванием, на полное излечение и улучшение качества жизни.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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