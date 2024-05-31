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Мир динозавров пополнился: в Зимбабве обнаружен уникальный Musankwa sanyatiensis

Новый динозавр позднего триаса обнаружен в Зимбабве

5:19
Наука

Окаменелости, обнаруженные на берегу озера Кариба в Зимбабве, представляют собой новый вид динозавра, получившего название Musankwa sanyatiensis. Эта находка является лишь четвертым видом динозавров, найденным в Зимбабве. Исследование, посвященное этому открытию, будет опубликовано в журнале Acta Palaeontologica Polonica.

Новый динозавр позднего триаса обнаружен в Зимбабве
Фото: commons.wikimedia.org by Alina Zienowicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Исследование проводилось международной группой ученых из Университета Витватерсранда (Витс) в Южной Африке, Музея естественной истории Зимбабве и Университета Стоуни-Брук в Нью-Йорке под руководством профессора Пола Барретта из Музея естественной истории в Лондоне.

Это открытие особенно важно, так как Musankwa sanyatiensis стал первым динозавром, найденным в бассейне Средней Замбези на севере Зимбабве за последние 50 лет. Это также лишь четвертый динозавр, описанный в Зимбабве после Syntarsus rhodesiensis в 1969 году, Vulcanodon karibaensis в 1972 году и Mbiresaurus raathi в 2022 году.

Окаменелости, из которых состоит этот новый экземпляр, относятся к позднему триасу, примерно 210 миллионов лет назад. Musankwa sanyatiensis известен по остаткам единственной задней ноги, включая кости бедра, голени и лодыжки.

"Несмотря на ограниченность материала, эти кости обладают уникальными особенностями, которые отличают их от других динозавров того времени", — отмечает Кимберли Чапель из Университета Стоуни-Брук и Института эволюционных исследований в Витсе.

Находка получила название Musankwa sanyatiensis в честь плавучего дома "Musankwa". На диалекте Тонга "Musankwa" означает "мальчик, близкий к браку". Это судно служило домом и мобильной лабораторией для исследовательской группы во время полевых экспедиций на озеро Кариба в 2017 и 2018 годах.

Судно было предоставлено благодаря щедрости Дэвида и Джули Глинн, а также команды — Костера Катупу, Годфри Свалики, Симбараше Мангоромы и Невер Мапира, которые оказали необходимую логистическую поддержку.

Эволюционный анализ показал, что Musankwa sanyatiensis принадлежал к группе Sauropodomorpha, двуногих динозавров с длинной шеей, широко распространенных в позднем триасе. Этот травоядный динозавр весом около 390 кг был одним из крупнейших динозавров своего времени и, по-видимому, был близок к своим современникам из Южной Африки и Аргентины.

Африка имеет долгую историю открытия динозавров: первый динозавр в южном полушарии был найден в Южной Африке всего через три года после введения термина "динозавр" сэром Ричардом Оуэном в 1842 году.

Однако большинство известных окаменелостей динозавров были найдены в 10 странах, преимущественно в северном полушарии, что приводит к недостаточному представлению африканских динозавров в мировой палеонтологической летописи.

"Основная причина недостатка данных об африканских динозаврах — недостаточная выборка", — говорит Барретт. "Проще говоря, в Африке было меньше людей, которые искали и раскапывали динозавров, по сравнению с другими регионами мира".

Несмотря на меньшее количество находок, многие африканские окаменелости имеют важное историческое и научное значение. Среди них некоторые из древнейших динозавров, такие как Nyasasaurus parringtoni из Танзании и Mbiresaurus raathi из Зимбабве, а также богатая фауна динозавров из Южной Африки, Танзании, Нигера и Марокко.

Позднетриасовые и раннеюрские отложения Зимбабве имеют решающее значение для понимания конца триасового вымирания, катастрофического события, которое радикально изменило биоразнообразие Земли около 200 миллионов лет назад.

Эти различные слои дают представление о том, как ископаемые отложения по всему миру соотносятся по возрасту, и помогают создать глобальную картину доисторической жизни.

Новый вид динозавра также подчеркивает потенциал региона для дальнейших палеонтологических открытий.

"За последние шесть лет в Зимбабве было найдено множество новых мест окаменелостей, содержащих самые разнообразные доисторические животные, включая первых фитозавров в материковой Африке к югу от Сахары, метопозаврид-амфибий, двоякодышащих рыб и другие остатки рептилий", — отмечает Баррет.

С дальнейшими исследованиями и раскопками окаменелостей есть надежда на новые важные находки, которые прольют свет на раннюю эволюцию динозавров и экосистемы, в которых они обитали.

"Судя по положению на генеалогическом древе динозавров, Musanwka sanyantiensis — первый динозавр такого рода из Зимбабве", — объясняет Кимберли Чапель. "Это подчеркивает потенциал региона для дальнейших палеонтологических открытий".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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