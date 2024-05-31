Врач рассказала, как отличить межреберную невралгию от инфаркта

Межреберную невралгию можно отличить от инфаркта по локализации боли. Об этом рассказала врач-кардиолог сети "Клиника Фомина" Ольга Перфильева в интервью "Вечерней Москве".
Боль при межреберной невралгии возникает из-за сдавливания или раздражения нервных корешков межреберных нервов, расположенных по бокам грудной клетки. Причиной этого могут быть деформации позвоночника, перенесенные травмы, переохлаждение или острые воспалительные заболевания.
Симптомы межреберной невралгии часто путают с инфарктом миокарда. Однако боль при невралгии имеет точечный характер — пациент может указать пальцем на болезненное место. Боль может уменьшаться при замирании или задержке дыхания, а движения, дыхание и кашель усиливают неприятные ощущения.
Распространяется боль вдоль ребер и не проходит после приема нитроглицерина.
При инфаркте пациент обычно указывает на место боли ладонью или кулаком. Боль локализуется в центре или левее грудной клетки, но четкого места может не быть. Ощущения могут распространяться на шею, нижнюю челюсть, и область между лопатками.
Симптомы сохраняются не менее 15 минут и могут сопровождаться рвотой, головокружением, одышкой, бледностью и холодным липким потом. Боль при инфаркте нестерпимая и жгучая.
В случае подозрения на инфаркт необходимо срочно обратиться к врачу, так как промедление может привести к потере большого участка сердечной мышцы.
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