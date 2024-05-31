Обследование 1000 зданий дало неожиданные результаты: в современных домах не продохнуть от радона

В современных домах накапливается в 2,1 раза больше радона, установили экологи

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Учёные из Института промышленной экологии УрО РАН провели масштабное исследование по изучению корреляции между удельной активностью радия Ra-226 в строительных материалах и объёмной концентрацией радона Rn-222 в воздухе жилых помещений. Об их несколько неожиданных итогах рассказала пресс-служба учреждения.

Фото: Главное управление МЧС России по Магаданской области is licensed under public domain

Природный радиоактивный газ радон далеко не безобиден — по данным Всемирной организации здравоохранения, он занимает второе место после курения среди причин рака лёгких. Основной его источник в повседневной жизни — примеси Ra-226 в минеральном сырье для изготовления бетонных плит и других стройматериалов.

Экологи проверили более тысячи жилых многоэтажек в девяти крупных городах России. Для этого был разработан специальный метод неразрушающего контроля, чтобы при измерении активности радия не портить стены и перекрытия.

Оказалось, при равном содержании его изотопа в стройматериалах квартиры в современных домах повышенного класса энергоэффективности в 2,1 раза сильнее загрязнены радоном, чем в старых, типа хрущёвок — до 0,4 (Бк/ч/м3)/(Бк/кг). Причина — отсутствие эффективной вытяжной вентиляции.

В МКД с повышенной энергоэффективностью даже из качественных стройматериалов созданы условия для накопления радона выше опасного предела 100 Бк/м3. Учёные надеются, что результаты их исследования будут учтены в дальнейшем при проектировании жилой недвижимости.

Радон — опасный благородный газ