Астрология под ударом: ученые доказали, что знаки зодиака не влияют на счастье и здоровье

Исследование опровергает связь между знаками зодиака и благополучием

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа ученых из Keimyung University сосредоточила свое внимание на исследовании влияния знаков зодиака на уровень благополучия человека. Их работа, опубликованная на портале Kyklos, не принесла обнадеживающих новостей для сторонников астрологии.

Фото: wikimedia.org by Мари-Лан Нгуен is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Исследователи проанализировали данные более чем 12,7 тысяч человек за период с 2016 по 2022 год. В своем анализе они рассмотрели восемь ключевых аспектов благополучия, включая уровень счастья, проявления депрессии, уровень стресса, удовлетворенность работой и финансами, а также радость жизни, состояние здоровья и семейное благополучие.

Результаты исследования показали, что для большинства аспектов благополучия нет статистически значимой связи со знаками зодиака. Единственным исключением была финансовая удовлетворенность, но и этот эффект оказался незначительным.

Этот вывод согласуется с предыдущими научными исследованиями, которые также не нашли подтверждений использования знаков зодиака для предсказания благополучия. Ученые сравнили предсказательную силу знаков зодиака с результатами случайного гадания с помощью монеты или игральных костей.

Исследование подчеркивает, что астрология не является надежным инструментом для определения уровня благополучия людей. Ученые считают, что более обоснованные методы анализа и прогнозирования могут быть более полезными для общества.