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Побит рекорд по компактности нанолазера: микроскопический кристаллик пригоден для встраивания в чипы

В ИТМО создан нанолазер рекордного размера 200 нм для встраивания в чип

1:49
Наука

В университете ИТМО сумели сделать нанолазер размером 200 нм, превзойдя мировой рекорд, установленный там же ранее — 310 нм. О достижении сообщила пресс-служба вуза в среду.

В ИТМО создан нанолазер рекордного размера 200 нм для встраивания в чип
Фото: https://www.flickr.com/photos/25649741@N04/5391914387 by FastLizard4 is licensed under CC BY-SA 2.0

Лазер работает при комнатной температуре, излучая в зелёной части видимого спектра, его свет можно увидеть с помощью обычного оптического микроскопа.

Нанолазеры — это лазеры, размер которых меньше длины волны излучаемого ими света. Это само по себе серьёзное затруднение, а с зелёными особенно непросто — эту часть спектра даже называют green gap ("зеленая яма").

Преодолеть сложности удалось благодаря применению перовскита — с этим перспективным материалом с химическим составом CsPbBr3 в ИТМО плотно работают с 2017 года.

Из перовскита сформировали частицу в форме кубоида, и она не только способна направленно излучать зелёный свет, но и делает это, как показали измерения, максимально эффективно.

"Ключевая идея предложенного дизайна нанолазера — использование нового механизма его работы за счет выстраивания сильной связи "свет-вещество". Это помогает значительно снизить порог его "включения", — объяснил руководитель лаборатории гибридной нанофотоники и оптоэлектроники ИТМО доктор физико-математических наук Сергей Макаров.

Учёным удалось закрепить нанолазер на металлической подложке, то есть по сути, получить сверхкомпактный лазерный диод с электрической "накачкой". Прикладное применение таких элементов невероятно широко — от научного оборудования до микрочипов в гаджетах и микропикселей в очках дополненной реальности.

Лекция автора разработки
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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