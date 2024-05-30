Побит рекорд по компактности нанолазера: микроскопический кристаллик пригоден для встраивания в чипы

В университете ИТМО сумели сделать нанолазер размером 200 нм, превзойдя мировой рекорд, установленный там же ранее — 310 нм. О достижении сообщила пресс-служба вуза в среду.
Лазер работает при комнатной температуре, излучая в зелёной части видимого спектра, его свет можно увидеть с помощью обычного оптического микроскопа.
Нанолазеры — это лазеры, размер которых меньше длины волны излучаемого ими света. Это само по себе серьёзное затруднение, а с зелёными особенно непросто — эту часть спектра даже называют green gap ("зеленая яма").
Преодолеть сложности удалось благодаря применению перовскита — с этим перспективным материалом с химическим составом CsPbBr3 в ИТМО плотно работают с 2017 года.
Из перовскита сформировали частицу в форме кубоида, и она не только способна направленно излучать зелёный свет, но и делает это, как показали измерения, максимально эффективно.
"Ключевая идея предложенного дизайна нанолазера — использование нового механизма его работы за счет выстраивания сильной связи "свет-вещество". Это помогает значительно снизить порог его "включения", — объяснил руководитель лаборатории гибридной нанофотоники и оптоэлектроники ИТМО доктор физико-математических наук Сергей Макаров.
Учёным удалось закрепить нанолазер на металлической подложке, то есть по сути, получить сверхкомпактный лазерный диод с электрической "накачкой". Прикладное применение таких элементов невероятно широко — от научного оборудования до микрочипов в гаджетах и микропикселей в очках дополненной реальности.
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