Солнце опять разбушевалось: выброс от мощной вспышки накроет Землю 31 мая — 1 июня

В ИПГ сообщили о мощной вспышке на Солнце класса X 29 мая

0:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Восемь довольно мощных вспышек на Солнце зарегистрировали 29 мая учёные Института прикладной геофизики им. Академика Фёдорова, сообщила пресс-служба учреждения в четверг.

Фото: NASA is licensed under public domain

Одной из них, продолжавшейся 87 минут и достигшей пика в 17:37 по Москве, присвоен высокий класс X1.4. Она вызвала выброс корональной массы со скоростью 878 км/с и всплеск радиоизлучения.

Последствия вспышки земляне почувствуют 31 мая — 1 июня. Возможны слабые возмущения геомагнитного поля, помехи КВ-радиосвязи.

Вспышечная активность Солнца остаётся высокой, ожидаются вспышки класса X, в том числе протонные. Радиационная обстановка спокойная.