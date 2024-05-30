Под колпаком: как и зачем интернет определяет местоположение пользователя

Программист Ситнов: местоположение пользователя определяется для показа ему рекламы

2:17 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Внимательные пользователи Windows знают, что операционной системе отлично известно, где находится компьютер, на котором она запущена, и, соответственно, тот, кто за ним работает. Программист, блогер RedGeek Кирилл Ситнов объяснил, как устроена геолокация Windows и зачем она нужна.

Фото: Wikimedia Commons by Choe Kwangmo is licensed under CC0 1.0

"Если говорить про компьютеры, которые подключены к проводному интернету и даже по Wi-Fi, то в первую очередь идет определение местоположения через провайдера, который оказывает услуги проводного интернета. Поскольку когда вы подключаете себе в квартиру интернет, вы же указываете там прописку, адрес подключения, фамилию, имя. И в принципе по IP-адресу он примерно понимает район, где подключаются к интернету. Понятное дело, что мы номер дома, скорее всего, там не указываем, но село, город, район — вполне возможно", — сказал он Pravda.Ru.

Информация о местоположении пользователя помогает точнее таргетировать рекламные предложения, которые ему показывают.

"В принципе, основная задача у любых гигантов, будь то Google, "Яндекс", Microsoft, — они используют как раз таки ваше местоположение. Уже ни для кого не секрет, что время от времени они через вебку подслушивают, если микрофон подключен, для того чтобы предлагать контекстную рекламу чисто под адресата. Думаю, вы замечали, что если долгое время о чём-то разговариваете, не знаю... Допустим, к примеру, я с женой долгое время разговариваю о покупке коляски, день-два — и у меня уже погнала реклама этой коляски. Поэтому основная цель именно такая. Местоположение — это уже, скорее всего, чтобы порекомендовать конкретного продавца поближе к месту проживания", — объяснил Ситнов.

Мешать работе геолокации компьютера, например, подключаясь через VPN или прокси-сервер, ничем не опасно, но — и не нужно. "Вопрос цели: "Зачем?" — заметил эксперт.

С какими-то неблаговидными целями, если вы "реально чем-то плохим и интересным занимаетесь" — не рекомендуется, а для обновления Windows в обход санкций — уже не актуально, заключил он.