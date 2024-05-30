На поверхности Марса нашли дыру, и учёные понятия не имеют, что внутри неё

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Марсианский разведывательный спутник NASA нашёл на красной планете лавовую трубу

1:45
Наука

Марсианский разведывательный спутник NASA MRO нашёл на поверхности красной планеты глубокое отверстие диаметром несколько метров, сообщает Universe Today в среду. Учёные пока не могут уверенно определить его природу.

Марсианский разведывательный спутник NASA нашёл на красной планете лавовую трубу
Фото: NASA is licensed under public domain

Дыра, заснятая камерой научного эксперимента по визуализации высокого разрешения (HiRISE), находится на склоне горы Арсия — одного из трёх спящих вулканов Тарсис Монс.

Регион Тарсис — это большая вулканическая равнина, приподнятая примерно на 10 километров по сравнению со средней высотой окружающей местности. Очевидно, когда-то там была бурная вулканическая активность, и найденное отверстие — скорее всего, одно из её последствий.

Возможно, это провал в лавовую трубу. Такие встречаются на Гавайях, их глубина — от 6 до 180 метров, ширина — от 8 до 1140 метров. Глубина марсианской дыры — около 178 метров. От пещер эти образования отличает то, что они стали результатом обрушения где-то глубоко под поверхностью.

В районе Арсия Монс несколько объектов, похожих на лавовые трубы. Но на фото одного из них видно боковые стены, словно это скважина или шахта. Так что их происхождение всё ещё остаётся загадкой.

На Луне тоже есть лавовые трубы, и они уже рассматриваются как укрытия для её будущих покорителей, защищающие от радиации, перепадов температур и падения микрометеоритов.

Смогут ли выступить в этой роли находки, сделанные на Марсе — пока не ясно, необходимы дополнительные исследования.

Гигантские пещеры на гигантских вулканах
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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