Врач назвала пищу, которую не следует есть с богатыми железом продуктами

Диетолог Тараско: молоко и клетчатка могут помешать усвоению железа

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Для лучшего усвоения железа рекомендуется употреблять продукты, содержащие этот элемент, отдельно от молочных продуктов, цельнозерновых злаков, щавеля, чая и кофе. Об этом рассказала врач-эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско на сайте aif.ru.

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Причинами дефицита железа могут быть инфекционные заболевания, использование слабительных средств, гастрит и прием антацидов (лекарств от изжоги).

Важно обеспечивать организм достаточным количеством железа из пищи, например, из мяса, субпродуктов, устриц, гречневой крупы, чечевицы, фасоли, гороха, миндаля, подсолнечника, кунжута, горького шоколада и черники. Только специалист может диагностировать дефицит железа и определить его причины, подчеркнула врач.

Однако некоторые продукты могут ухудшить усвоение железа. К ним относятся растения, богатые щавелевой кислотой, такие как щавель, шпинат, ревень, обжаренный арахис и какао.

Кальций из молочных продуктов, танины из чая и кофе, а также фитины из манки, цельнозерновых продуктов, орехов и кукурузы, и пищевые волокна могут препятствовать усвоению железа. Кроме того, стоит избегать продуктов, богатых фосфатами: полуфабрикатов, колбас, плавленых сыров и газированных напитков.