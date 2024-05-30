Врач назвала пищу, которую не следует есть с богатыми железом продуктами

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Диетолог Тараско: молоко и клетчатка могут помешать усвоению железа

1:31
Наука

Для лучшего усвоения железа рекомендуется употреблять продукты, содержащие этот элемент, отдельно от молочных продуктов, цельнозерновых злаков, щавеля, чая и кофе. Об этом рассказала врач-эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско на сайте aif.ru.

Диетолог Тараско: молоко и клетчатка могут помешать усвоению железа
Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Shivani_shrivastav&action=edit&redlink=1 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Причинами дефицита железа могут быть инфекционные заболевания, использование слабительных средств, гастрит и прием антацидов (лекарств от изжоги).

Важно обеспечивать организм достаточным количеством железа из пищи, например, из мяса, субпродуктов, устриц, гречневой крупы, чечевицы, фасоли, гороха, миндаля, подсолнечника, кунжута, горького шоколада и черники. Только специалист может диагностировать дефицит железа и определить его причины, подчеркнула врач.

Однако некоторые продукты могут ухудшить усвоение железа. К ним относятся растения, богатые щавелевой кислотой, такие как щавель, шпинат, ревень, обжаренный арахис и какао.

Кальций из молочных продуктов, танины из чая и кофе, а также фитины из манки, цельнозерновых продуктов, орехов и кукурузы, и пищевые волокна могут препятствовать усвоению железа. Кроме того, стоит избегать продуктов, богатых фосфатами: полуфабрикатов, колбас, плавленых сыров и газированных напитков.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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