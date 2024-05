У детей из менее обеспеченных семей чаще развивается ожирение

Исследователи из Университета Глазго, работая в составе международной группы, обнаружили, что дети и подростки из малообеспеченных семей чаще сталкиваются с проблемой ожирения. Это связано с высоким потреблением сахара и недостатком фруктов и овощей в их рационе. Результаты исследования, проведенного в рамках проекта The Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), опубликованы на официальном сайте.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Sofiamoreiralima is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository