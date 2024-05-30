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У детей из менее обеспеченных семей чаще развивается ожирение

HBSC: дети и подростки из семей с низким доходом потребляют больше сахара

1:45
Наука

Исследователи из Университета Глазго, работая в составе международной группы, обнаружили, что дети и подростки из малообеспеченных семей чаще сталкиваются с проблемой ожирения. Это связано с высоким потреблением сахара и недостатком фруктов и овощей в их рационе. Результаты исследования, проведенного в рамках проекта The Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), опубликованы на официальном сайте.

HBSC: дети и подростки из семей с низким доходом потребляют больше сахара
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Sofiamoreiralima is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

В ходе исследования ученые изучили здоровье, пищевые привычки и социальные аспекты жизни почти 280 тысяч мальчиков и девочек в возрасте 11, 13 и 15 лет из 44 стран Европы и Центральной Азии. Выяснилось, что менее двух из пяти подростков (меньше 38% всех участников) ежедневно едят фрукты или овощи, причем с возрастом этот показатель уменьшается. Более половины опрошенных детей и подростков признались, что не употребляют фрукты и овощи ежедневно.

Также было установлено, что уровень потребления сладостей и сахаросодержащих напитков остается высоким: четверть участников (25%) ежедневно перекусывают шоколадом и другими сладостями. Девочки чаще, чем мальчики, употребляют сладкое, и этот тренд прослеживается во всех возрастных группах.

Исследование выявило тревожную связь между социально-экономическим статусом и нездоровыми диетическими привычками. Дети и подростки из семей с низким доходом чаще страдают ожирением, потребляют сладкие напитки и реже включают в свой ежедневный рацион фрукты и овощи.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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