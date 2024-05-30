Рисунки с изображением гладиаторов нашли в Помпеях

Рисунки детей с изображением гладиаторов нашли в Помпеях при раскопках

Во время раскопок в I'Insula dei Casti Amanti нашли угольные рисунки. На длинной стене также были найдены другие изображения: контуры трех маленьких рук, две фигуры, играющие в мяч, сцена охоты на животное, похожее на кабана, и сцена с двумя боксерами, лежащими на земле.

Фото: FB Община Созопол is licensed under public domain

Габриэль Зухтригель, директор археологического парка Помпеи, отметил, что эти рисунки, вероятно, создали дети, игравшие во внутреннем дворе до разрушения города извержением Везувия в 79 году нашей эры.

"Совместно с психологами из Неаполитанского университета Федерико II мы пришли к выводу, что изображения гладиаторов и охотников основаны на реальных наблюдениях, а не на живописных моделях. Вероятно, дети были свидетелями боев в амфитеатре", — пояснил он.

Кроме того, археологи нашли останки двух человек у двери в Доме художников за работой. Это здание названо так, потому что, как полагают ученые, его перекрашивали во время катастрофы.

"Все больше и больше новых невероятных открытий подтверждают, что Помпеи — это необыкновенный сундук с сокровищами", — отметил министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано.