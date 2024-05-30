Опасная мода: татуировки связаны с ростом случаев рака — шведские исследователи предупреждают

Шведские исследователи сообщили, что нанесение татуировок может увеличить риск развития злокачественной лимфомы до 21%. Результаты данного исследования были опубликованы в журнале eClinicalMedicine.
Специалисты смогли установить, что чернила, используемые для татуировок, обладают канцерогенными свойствами. В исследовании приняли участие 11 905 человек, из которых 54% были диагностированы с лимфомой, а оставшиеся 46% составили контрольную группу.
Оказалось, что у людей с татуировками риск развития лимфомы был значительно выше. Наибольший риск наблюдался в первые два года после нанесения татуировки.
Позже этот риск снижался, однако спустя 11 лет вновь возрастал. Эти данные указывают на необходимость дальнейших исследований для более точного определения связи между татуировками и риском развития лимфомы.
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