Ученые выяснили, как мозг распознает разницу между музыкой и речью

PLOS Biology: мозг отделяет музыку от речи по длине и ритмичности звука

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Китайского университета Гонконга в составе научного коллектива обнаружили, что человеческий слух использует простые акустические показатели для различения музыки и речи. Согласно их исследованиям, медленные и равномерные звуковые фрагменты мозг воспринимает как музыку, тогда как быстрые и нерегулярные звуки — как речь.

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Результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS Biology.

Учёные отметили, что музыка и речь отличаются по многим параметрам, таким как высота тона. Однако серия экспериментов с участием добровольцев показала, что основным способом различения звуков для слуховой системы человека являются длина и ритмичность.

Ритмичные и медленные (длинные) звуковые фрагменты больше ассоциируются с музыкой, тогда как быстрые и нерегулярные — с речью.

Частота звуковых сигналов измеряется в Герцах (Гц). Исследователи уточнили, что музыкальные звуки обычно находятся в диапазоне до двух Гц, тогда как речевые звуки варьируются от четырех до пяти Герц.

Учёные надеются, что их открытие поможет усовершенствовать методы реабилитации для людей с нарушениями слуха или речи, такими как афазия.