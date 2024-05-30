Ученые выяснили, как мозг распознает разницу между музыкой и речью

Учёные из Китайского университета Гонконга в составе научного коллектива обнаружили, что человеческий слух использует простые акустические показатели для различения музыки и речи. Согласно их исследованиям, медленные и равномерные звуковые фрагменты мозг воспринимает как музыку, тогда как быстрые и нерегулярные звуки — как речь.
Результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS Biology.
Учёные отметили, что музыка и речь отличаются по многим параметрам, таким как высота тона. Однако серия экспериментов с участием добровольцев показала, что основным способом различения звуков для слуховой системы человека являются длина и ритмичность.
Ритмичные и медленные (длинные) звуковые фрагменты больше ассоциируются с музыкой, тогда как быстрые и нерегулярные — с речью.
Частота звуковых сигналов измеряется в Герцах (Гц). Исследователи уточнили, что музыкальные звуки обычно находятся в диапазоне до двух Гц, тогда как речевые звуки варьируются от четырех до пяти Герц.
Учёные надеются, что их открытие поможет усовершенствовать методы реабилитации для людей с нарушениями слуха или речи, такими как афазия.
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