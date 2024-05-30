Обнаружены препараты для борьбы с сердечной недостаточностью

Международная группа ученых обнаружила, что препараты, первоначально разработанные для лечения диабета, также эффективны в борьбе с сердечной недостаточностью. Результаты их исследования опубликованы в журнале Journal of the American College of Cardiology.
Ингибиторы SGLT2, которые способствуют выведению глюкозы с мочой, ранее считались диуретиками. Однако новое исследование показало, что они улучшают состояние сердца и снижают частоту госпитализаций пациентов с сердечной недостаточностью не благодаря увеличению диуреза.
В рамках рандомизированного плацебо-контролируемого клинического исследования ученые изучили влияние дапаглифлозина на пациентов с хронической сердечной недостаточностью.
Предполагалось, что препарат увеличит объем мочи за счет повышенного выделения глюкозы, создавая осмотический дисбаланс и приводя к большому выделению воды.
Однако результаты показали, что организм активирует защитный механизм для предотвращения обезвоживания, выделяя большое количество вазопрессина — гормона, который сигнализирует почкам сохранять воду.
Это минимизирует увеличение объема мочи, несмотря на повышенное выделение глюкозы.
Этот результат ставит под сомнение гипотезу о том, что ингибиторы SGLT2 уменьшают застойные явления за счет усиленного диуреза. Специалисты полагают, что эти препараты улучшают функции сердца и почек благодаря активации древних адаптационных механизмов, изменяющих метаболизм клеток.
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