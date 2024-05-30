Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названа бывшая республика СССР с наибольшим ростом пенсий
Не включили поворотник: вот что ждет вас в случае аварии
Эксперты объяснили, почему днем кошка игнорирует хозяина, а ночью приходит спать
Черника обладает уникальными свойствами
Избегайте приобретения помады, содержащей следующие четыре компонента
Почему важно опробовать розмариновое масло для улучшения плотности и здоровья волос
Садальский отреагировал на новость о смерти Заворотнюк
ФСБ задержала четверых агентов ГУР Украины, готовивших теракты в Крыму
Почему желтеют листья гортензии?
На Солнце обнаружили уникальное плазменное цунами

NatCom: плазменное цунами на Солнце возникло из-за дыры в коронарной среде

1:20
Наука

Астрономы из Сычуаньского педагогического университета в Китае обнаружили уникальное плазменное цунами на Солнце, образовавшееся вследствие вспышки и сфокусированное корональной дырой. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications (NatCom).

NatCom: плазменное цунами на Солнце возникло из-за дыры в коронарной среде
Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Исследователи пояснили, что в солнечной короне — самой горячей и разреженной внешней части атмосферы Солнца — возникают магнитогидродинамические волны. Эти волны нагревают плазму, ускоряют солнечный ветер и создают мощные вспышки.

Анализируя данные Обсерватории солнечной динамики НАСА о солнечном взрыве 2011 года, ученые выяснили, что взрыв вызвал сильные волны, прошедшие вдоль поверхности Солнца и образовавшие дугообразный фронт.

Волны проникли через корональное отверстие, расположенное на низкой широте относительно экватора Солнца, со скоростью около 350 километров в секунду.

Когда волны достигли дальнего края корональной дыры, их изначально дугообразный фронт изменил форму, став седловидным, а затем волны сошлись в одной точке.

Корональная дыра благодаря своей структуре действовала как магнитогидродинамическая линза, фокусируя плазменное цунами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Принц Уильям появился с Кейт Миддлтон в Уэльсе

Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.

В Сети появилось ранее неопубликованное фото Кейт Миддлтон
Татьяна Брухунова показала шикарную квартиру
Жена Евгения Петросяна показала интерьеры роскошной квартиры: "Ничто на свете не вечно"
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера
Где лучше сажать перец на дачном участке: в тени или на солнце
Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев НАТО и Киев готовят "второй фронт" к сентябрю, но всё рухнет гораздо раньше Дмитрий Плотников Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
С тлёй на смородине можно справиться быстро: обработайте кусты этими средствами без "химии"
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Американцы высоко оценили "Брата 2" и остались недовольны только одним моментом
Американцы высоко оценили "Брата 2" и остались недовольны только одним моментом
Последние материалы
Овечкин сообщил, что хотел бы вернуться в Москву, когда закончит карьеру
Врач Продеус: для снижения риска заражения нужно мыть руки 6-8 раз в день
Финомбудсмен обвинил "Югорию" в неприемлемой практике из-за оговорки в полисе
Гастроэнтеролог Белоусов: риск развития рака увеличивается на высокобелковой диете
Критики недовольны новым фильмом "Атлас" с Дженнифер Лопес
Новая версия Audi Q6 e-tron performance: цена и характеристики
Врач Сухорукова: помидоры и горох богаты калием
Украинец Потап удалил пост с глумлением над смертью Заворотнюк из-за хейта
Эксперт рассказала, что делать, если ужалила медуза
Накачать бицепсы очень легко: правила
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников