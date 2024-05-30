На Солнце обнаружили уникальное плазменное цунами

NatCom: плазменное цунами на Солнце возникло из-за дыры в коронарной среде

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы из Сычуаньского педагогического университета в Китае обнаружили уникальное плазменное цунами на Солнце, образовавшееся вследствие вспышки и сфокусированное корональной дырой. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications (NatCom).

Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Исследователи пояснили, что в солнечной короне — самой горячей и разреженной внешней части атмосферы Солнца — возникают магнитогидродинамические волны. Эти волны нагревают плазму, ускоряют солнечный ветер и создают мощные вспышки.

Анализируя данные Обсерватории солнечной динамики НАСА о солнечном взрыве 2011 года, ученые выяснили, что взрыв вызвал сильные волны, прошедшие вдоль поверхности Солнца и образовавшие дугообразный фронт.

Волны проникли через корональное отверстие, расположенное на низкой широте относительно экватора Солнца, со скоростью около 350 километров в секунду.

Когда волны достигли дальнего края корональной дыры, их изначально дугообразный фронт изменил форму, став седловидным, а затем волны сошлись в одной точке.

Корональная дыра благодаря своей структуре действовала как магнитогидродинамическая линза, фокусируя плазменное цунами.