Ученые развеяли миф о вреде сутулости

Нет единственно правильной позы для сидения. Любая позиция может быть вредной, если оставаться в ней слишком долго. Об этом рассказали эксперты в Daily Mail.

Фото: wikimedia.org by Beat Ruest is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International