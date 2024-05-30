Ученые развеяли миф о вреде сутулости

Daily Mail: прямая осанка может навредить позвоночнику

Нет единственно правильной позы для сидения. Любая позиция может быть вредной, если оставаться в ней слишком долго. Об этом рассказали эксперты в Daily Mail.

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Исследования показывают, что у людей, проводящих в сидячем положении от шести до восьми часов в день, риск преждевременной смерти увеличивается на 20%.

Это связано с метаболическими нарушениями и ограничением кровообращения из-за сидения, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета 2-го типа.

Также, исследование 2017 года показало, что правильная осанка может улучшить настроение у людей с легкой или умеренной депрессией.

Однако правильная осанка не обязательно означает прямую спину, подчеркнули эксперты. Исследование 2021 года не нашло доказательств того, что сидение с прямой спиной уменьшает боль. Напротив, такая поза приводит к чрезмерному выпрямлению позвоночника, который в норме имеет S-образную форму, что может увеличить риск боли.

Поэтому небольшая сутулость не вредна. Главное — регулярно менять позу: любое положение станет неудобным, если сидеть в нем слишком долго. Эксперты советуют вставать и двигаться каждые полчаса, лучше всего установить 30-минутный таймер.

"Не существует единственного безопасного способа сидения, если речь идет о боли в спине. Если вы чувствуете себя нормально, не беспокойтесь о смене осанки. Если боль присутствует, оцените, поможет ли изменение позы. Но не думайте, что решение — всегда в прямой спине", — сказал доктор Киран О'Салливан, старший преподаватель физиотерапии в Университете Лимерика.

Перекрещивание ног может вызывать боли в пояснице из-за растяжения ягодичных мышц, добавили эксперты. Исследование 2018 года показало, что такая поза может повысить риск тромбообразования.

Врачи рекомендуют избегать этого положения, регулярно менять позицию ног или скрещивать их в области лодыжек, а не бедер.