Стало известно, какая фаза сна наиболее важна для профилактики стресса

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eNeuro: нарушение фазы глубокого сна усиливает эмоциональный стресс

1:35
Наука

Исследователи из Хельсинкского университета в Финляндии установили, что нарушения сна в глубокой, или медленноволновой фазе, усиливают эмоциональный стресс после пробуждения. Эти выводы были опубликованы в журнале eNeuro.

eNeuro: нарушение фазы глубокого сна усиливает эмоциональный стресс
Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В эксперименте приняли участие 29 добровольцев. Для создания стрессовой ситуации участникам предложили исполнить несколько песен в караоке, а затем прослушать свои записи без музыкального сопровождения.

Физиологические реакции на стресс, вызванные прослушиванием записей, оценивались вечером после первой части исследования и утром на протяжении следующих двух дней. Участников разделили на две группы, чтобы имитировать нарушения в фазах быстрого и медленного сна.

Быстрый сон характеризуется высокой активностью мозга и быстрыми движениями глаз. В медленноволновой фазе снижаются частота дыхания и сердцебиения, мышцы расслабляются, и замедляются движения (в этой фазе преобладает парасимпатическая нервная система).

В течение ночи периоды быстрого и медленного сна чередуются несколько раз.

Результаты показали, что нарушения медленноволнового сна при сохранении быстрого сна приводили к более выраженным физиологическим реакциям на стресс на следующее утро.

Ученые предположили, что быстрый сон усиливает эмоциональные аспекты стрессовых воспоминаний, в то время как мозг не получает достаточного отдыха в медленной фазе.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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