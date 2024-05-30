Эра новых динозавров: как Kiyacursor longipes изменил представления о цератозаврах

Частичный скелет ранее неизвестного динозавра-теропода найден в Сибири

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование частичного скелета, найденного в скале, позволило ученым открыть новый вид динозавров. Используя разнообразные технологии и методы, исследователи из нескольких российских учреждений установили, что окаменелость принадлежала ранее неизвестному динозавру, названному Kiyacursor longipes.

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Результаты работы были опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Камень, содержащий окаменелости, недавно обрушился со склона в Западной Сибири вдоль реки Кия из-за природной эрозии. Окаменелые кости, выступавшие из него, раскрыли древнюю историю.

Исследователи провели визуальное изучение окаменелостей, а также применили рентгеновские лучи и компьютерную томографию. Были взяты образцы некоторых окаменелостей для исследования под микроскопом.

В ходе анализа было установлено, что возраст окаменелого скелета составляет от 113 до 121 миллиона лет. Ученые идентифицировали ребра, позвонки, часть плеча, обе ступни и ноги.

Динозавр оказался ноазавридом цератозавров — группы двуногих, быстрых бегунов с маленькими руками, которые должны были быть поджаты вверх. Это открытие расширяет ареал цератозавров в Азии на 40 миллионов лет.

Измерив длину костей, исследователи обнаружили, что у динозавра были уникальные пропорции задних конечностей, что давало ему преимущество в передвижении.

Его ступни были "страусиными" с удлиненным третьим пальцем — характеристика, не встречающаяся у его родственников.

По оценкам ученых, длина K. longipes при жизни составляла около 2,5 метра (от носа до хвоста). Также были обнаружены признаки, что костномозговая полость в окаменелостях перестала расширяться, что говорит о зрелом возрасте динозавра, хотя на момент смерти ему было не более 3 лет.