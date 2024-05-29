Британские ученые провели исследование, в ходе которого изучили влияние посещений сауны на проявления психоза. Уже после третьего сеанса был зафиксирован положительный эффект.
Для исследования были собраны данные о 2682 мужчинах, включая частоту их посещений сауны, а также информацию об их образе жизни и состоянии здоровья.
Участников разделили на две группы: одна группа посещала сауну менее трех раз в неделю, другая – более трех раз. Результаты показали, что регулярное посещение сауны снижает риск возникновения психоза на 51%.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.