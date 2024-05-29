Неожиданный способ избежать психоза: что обнаружили британские ученые о саунах

Исследование показало, что поход в сауну снижает риск психоза

0:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Британские ученые провели исследование, в ходе которого изучили влияние посещений сауны на проявления психоза. Уже после третьего сеанса был зафиксирован положительный эффект.

Фото: commons.wikimedia.org by АкваФлеури is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Для исследования были собраны данные о 2682 мужчинах, включая частоту их посещений сауны, а также информацию об их образе жизни и состоянии здоровья.

Участников разделили на две группы: одна группа посещала сауну менее трех раз в неделю, другая – более трех раз. Результаты показали, что регулярное посещение сауны снижает риск возникновения психоза на 51%.