Ученые обнаружили семь новых планет-изгоев в туманности Ориона

arXiv: открыты новые миры, блуждающие по космосу в 1500 световых лет от Земли

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Испанские астрономы из Политехнического университета Картахены обнаружили семь новых планет-изгоев, не связанных ни с одной звездой. Ученые предполагают, что на этих свободно плавающих объектах может существовать жизнь. Результаты исследования опубликованы на портале arXiv.

Фото: commons.wikimedia.org by Ravilbabaev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Открытие было сделано с помощью нового космического телескопа "Евклид", выведенного на орбиту в 2023 году.

Планеты-изгои, или блуждающие планеты, не находятся на орбите звезды или другого массивного небесного тела, поэтому на них всегда царит вечная ночь.

Обнаруженные планеты расположены в туманности Ориона — ближайшей к Земле области звездообразования, на расстоянии около 1,5 тысяч световых лет.

Ученые подчеркнули, что блуждающие планеты очень трудно обнаружить, так как они не отражают свет звезд и обычно остаются невидимыми даже для современных телескопов. В данном исследовании их удалось обнаружить благодаря высоким температурам.

Наблюдения показали, что найденные планеты-изгои являются газовыми гигантами, некоторые из которых в четыре раза массивнее Юпитера.

Астрономы отметили, что одинокие планеты представляют большой интерес для поиска внеземной жизни, поскольку простейшие организмы могут существовать на них очень долго. Эти планеты не зависят от звезд и защищены от разрушения при коллапсе светил.

По оценкам исследователей, только в нашей галактике Млечный Путь могут существовать триллионы блуждающих планет, некоторые из которых, возможно, находятся недалеко от Земли.